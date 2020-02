Duitsland gelooft weer in hoofdprijs Champions League

De laatste Europese finale van een Duitse club vond plaats in 2013 op Wembley. Bayern München won met 2-1 van Dortmund en Arjen Robben maakte het beslissende doelpunt. ,,Op zich kunnen we nu weer zo ver komen", zegt sportdirecteur Michael Zorc van Dortmund. ,,Maar voorspellen heeft geen zin. Je moet een beetje geluk hebben, niet in het minst met de loting." Dortmund speelt dinsdag thuis tegen Paris Saint-Germain, dat sterren als Kylian Mbappé en Neymar in de selectie heeft.



Bayern treft Chelsea, eerder min of meer verantwoordelijk voor de uitschakeling van Ajax. Coach Hansi Flick gelooft in de kansen. ,,Internationaal hoeven we voor niemand bang te zijn. We hebben ons op overtuigende wijze voor de knock-outfase geplaatst. Maar, inderdaad, het moet meezitten. De concurrentie is groot. Dat neemt niet weg dat wij de kwaliteiten hebben om dit keer heel ver te komen.”