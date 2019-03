Eerste duel met 2-0 verliezen en toch door? Ronaldo flikte het al eerder

Juventus moet vanavond een 2-0 nederlaag tegen Atlético Madrid zien goed te maken. Een hels karwei tegen de vechtmachine van Diego Simeone, maar met Cristiano Ronaldo hebben de Italianen een specialist in huis in het tenietdoen van een met twee doelpunten verloren Champions League-duel.

Cristiano Ronaldo flikte het eerder door met Real Madrid terug te komen van een 2-0 nederlaag in de eerste wedstrijd tegen Wolfsburg. Het was april 2016, kwartfinale Champions League toen de Duitsers in Madrid werden weggevaagd. Na zeventien minuten stond het al 2-0 in een uitzinnig Bernabéu, waar het uiteindelijk 3-0 werd. Wie scoorde? U raadt het al, drie keer Ronaldo.



Het verklaart misschien ook het zelfvertrouwen van CR7, die drie weken geleden in het Wanda Metropolitano pontificaal het journaille passeerde na de nederlaag tegen Atleti. Demonstratief stak de Champions League-topscorer aller tijden (121 goals) vijf vingers de lucht in, het aantal keren dat hij de cup met de grote optilde.

Cristiano Ronaldo (midden) in duel met Diego Godín (links) en José María Jiménez.

Negen keer werd in de knock-outfase van de Champions League een verlies in de eerste wedstrijd met twee doelpunten verschil nog goedgemaakt. Manchester United, een andere oude club van Ronaldo, bewees vorige week nog eens dat het kan. In Parijs werd de 0-2 van Old Trafford op wonderlijke wijze weggepoetst: 1-3. Het bijzondere daaraan: het was de enige keer in een uitwedstrijd. Acht keer eerder lukte het een club al in een thuisduel. Juventus zal zich vanavond gesteund voelen door tienduizenden tifosi in Turijn.

Ongetwijfeld zorgt de steun van het publiek ook voor vertrouwen bij Juventus, dat op social media de hele week al uitpakt met de tekst: ‘get ready to comeback’ (maak je klaar voor de comeback). Woorden van die strekking kwamen deze week op de persconferentie ook uit de mond van Massimilano Allegri. De coach van Juventus wil niet spreken over een wedstrijd van het jaar. ,,Omdat we nog meer wedstrijden in dit toernooi hebben als we doorgaan. We denken aan een grootse prestatie, zorgen over de rest van het seizoen zijn voor later.”

En waarom ook niet? In de Italiaanse competitie staat de ‘Oude Dame’ na 27 speelronden alweer 18 punten voor op achtervolger Napoli. Juventus plaatste ook al een gelikt filmpje (zie boven), waarin het belang van Europees succes nog maar eens wordt onderstreept.



Voor Ronaldo werd afgelopen zomer 100 miljoen neergelegd om in de Champions League verder te komen dan de laatste jaren. Een grootse terugkeer moet vanavond een deceptie voorkomen, want in vier van de vijf laatste edities kwam het verder dan de achtste finale.

Comebacks in knock-outfase Champions League met twee doelpunten verschil (vet de clud die zich voor de volgende ronde plaatste)

• 1999-2000, kwartfinale: Chelsea-Barcelona 3-1, Barcelona - Chelsea 5-1 (na verlenging)

• 2003-2004, kwartfinale: Real Madrid-AS Monaco 4-2, AS Monaco-Real Madrid 3-1

• 2011-2012, achtste finale: Napoli-Chelsea 3-1, Chelsea-Napoli 4-1 (na verlenging)

• 2012-2013, achtste finale: AC Milan-Barcelona 2-0, Barcelona-AC Milan 4-0

• 2013-2014, achtste finale: Olympiakos-Manchester United 2-0, Manchester United-Olympiakos 3-0

• 2013-2014, kwartfinale: Paris Saint-Germain-Chelsea 3-1, Chelsea-Paris Saint-Germain 2-0

• 2014-2015, kwartfinale: FC Porto-Bayern München 3-1, Bayern München-FC Porto 6-1

• 2015-2016, kwartfinale: Wolfsburg-Real Madrid 2-0, Real Madrid-Wolfsburg 3-0

• 2018-2019, achtste finale: Manchester United-Paris Saint-Germain 0-2, Paris Saint-Germain-Manchester United 1-3