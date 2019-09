Emre Can woedend op Juventus: ‘Club beloofde vorige week dat ik bij CL-selectie zat’

,,Het is extreem shockerend voor me dat ik niet bij de selectie zit, terwijl de club me dat vorige week wel beloofd heeft. De trainer belde me dinsdagavond om het te vertellen, zonder dat hij daar verdere uitleg bij gaf. Dat maakt me woedend. Dit besluit heeft consequenties," aldus de 25-jarige middenvelder tegen Duitse media.



Juventus-trainer Maurizio Sarri maakte de selectie vandaag bekend. De Italiaanse club, waar ook Matthijs de Ligt speelt, moet het opnemen tegen Bayer Leverkusen, Atletico Madrid en Lokomotiv Moskou.



Voor de transferdeadline van vorige week was er nog sprake van dat Can Juventus zou verlaten. Maar hij wilde graag bij zijn club blijven op voorwaarde dat hij in de CL-selectie werd opgenomen.