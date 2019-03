Experts hoopvol over Ajax: ‘We gaan verlengen’

Modric wil geduldig Real zien tegen Ajax: ‘Worden 90 moeilijke minuten’

14:24 Luka Modric predikt geduld bij Real Madrid, in de aanloop naar de return tegen Ajax in de achtste finales van de Champions League. De Spaanse grootmacht verdedigt morgen in het eigen Estadio Santiago Bernabéu een voorsprong van 2-1. ,,Het wordt een gevaarlijke wedstrijd tegen een jonge ploeg’', zei Modric na de training in Madrid. ,,Het worden 90 moeilijke minuten. We zullen geduldig moeten zijn.’'