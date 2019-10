Fer: Ik moet in het veld de leidersrol op me nemen

Door Daniël Dwarswaard Natuurlijk zat Leroy Fer zich precies een week geleden te verbijten op de tribune toen Feyenoord werd weggetikt door AZ. De middenvelder moest de wedstrijd overslaan om fysiek geen risico’s te nemen nu hij stilaan honderd procent fit wordt. Toeval of niet, tegen AZ werd het middenveld volledig overlopen. Vanavond tegen het sterke FC Porto zal hij een belangrijke rol hebben om niet weer een figurant te zijn in de eigen Kuip. ,,Ik ken Porto natuurlijk van de wedstrijden in de Champions League’’, zegt hij. ,,Een grote club met een grote historie ook. Het team van nu zit in een uitstekende flow. Ze zijn acht wedstrijden op rij ongeslagen en dat zegt genoeg. Daar moeten we ons op voorbereiden. Proberen de aanval te zoeken, maar daarin niet naïef zijn. Ik verwacht een heel zware wedstrijd, maar wel een heel mooie wedstrijd.’’

Tijdens de slechte wedstrijden dit seizoen van Feyenoord was het vaak de vraag: wie is nu de leider in het veld? Fer snapt dat die rol bij hem past nu hij één van de meest ervaren spelers is. ,,Persoonlijk moest ik honderd procent fit worden’’, zegt hij. ,,Dat niveau heb ik nu aangetikt. Voor mij is het nu een goed moment om vooral binnen het veld die leidersrol op me te nemen.’’



Fer, die afgelopen zomer terugkeerde bij Feyenoord, kijkt vooral ook uit naar vanavond. ,,Avondwedstrijden in de Kuip hebben altijd iets magisch. Wij moeten ervoor zorgen dat het vanavond ook het geval is. Voor deze wedstrijden hebben we gestreden in de kwalificatierondes. Met de fans achter ons geloof ik in een goed resultaat.’’