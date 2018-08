Feyenoord hoopt op tweede overwinning in negentien Europese uitwedstrijden

Feyenoord, en zeker coach Giovanni van Bronckhorst, heeft goede herinneringen aan een andere Slowaakse tegenstander. In het seizoen 1997/1998 speelden de Rotterdammers met Van Bronckhorst in de basis tweemaal tegen 1. FC Kosice in de groepsfase van de Champions League. Beide wedstrijden werden gewonnen (2-0 thuis, 1-0 uit) en Van Bronckhorst was in Slowakije de matchwinner met de enige goal van de wedstrijd. Nederlandse clubs doen het sowieso goed tegen Slowaakse clubs. Van de elf onderonsjes wisten Nederlandse clubs er negen te winnen. Enkel Roda JC verloor in 2000 tweemaal van Inter Bratislava in de voorronde van de UEFA Cup.

Nederlanders

Bij AS Trencín, waar voormalig Feyenoord-speler Tscheu-la Ling eigenaar is, is de Nederlander Ricardo Moniz de hoofdcoach. Met Desley Ubbink, Joey Sleegers, Philippe van Arnhem en Achraf El Mahdioui hebben de Slowaken vier Nederlanders onder contract staan.



Trencín wist zich nog nooit te plaatsen voor een Europese groepsfase, maar ook Feyenoord kan niet echt bouwen op imponerende cijfers in Europese knock-outwedstrijden de laatste jaren. In zes van de laatste zeven gevallen werd Feyenoord uitgeschakeld in een knock-outwedstrijd. Enkel Zorya Luhansk werd door Feyenoord uit de Europa League geknikkerd in 2014. Ook werd er slechts één van de laatste achttien Europese uitwedstrijden gewonnen. Dat was op 11 december 2014: 0-3 tegen Standard Luik. Veertien wedstrijden werden er verloren en drie gelijkgespeeld.