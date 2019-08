Feyenoord mag toch fans meenemen naar leeg stadion in Tbilisi

Mazraoui fit voor belangrijk duel met PAOK

16:11 Erik ten Hag verwacht dat Noussair Mazraoui morgenavond met Ajax de return tegen PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League kan spelen. ,,Het gaat goed met hem", zei de coach. ,,Hij sluit zo aan bij de training. Het is nog even afwachten hoe dat gaat. Maar het ziet er goed uit."