Feyenoord met veel jeugd naar Tbilisi, Ayoub en Karsdorp blijven in Rotterdam

Ajax leeft toe naar eerste examen

14:50 Na een heroïsche triomftocht in de Champions League wacht vanavond weer een beslissend kwalificatieduel voor Ajax richting de groepsfase van het miljoenenbal. Na het 2-2 gelijkspel in Griekenland moeten de Amsterdammers in de eigen Johan Cruijff Arena zien af te rekenen met PAOK Saloniki.