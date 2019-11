Feyenoord moet Kuip laten kolken, maar zonder in Zwitsers mes te lopen

Eerste drie punten verleiden Bosz meteen tot geloof in Europees wonder

8:30 Trainer Peter Bosz gelooft in een wonder. Zijn Duitse club Bayer Leverkusen hield de kleine kans op een vervolg in de Champions League woensdag in leven door Atlético Madrid met 2-1 te verslaan. Het leverde de ploeg van Bosz de eerste punten in groep D op.