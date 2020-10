Feyenoord wil van uitcomplex in Europa af

Door Mikos Gouka



Jens Toornstra weet het niet. De laatste overwinning van Feyenoord op vreemde bodem in de groepsfase van de Europa League? De 0-3 tegen Standard Luik in december 2014. ,,Is het al zo lang geleden?’’ zegt Toornstra verschrikt.



De 31-jarige middenvelder was er zelf bij die avond in België. Sterker nog, hij nam de openingstreffer voor zijn rekening. Feyenoord pakte destijds zelfs de groepswinst met trainer Fred Rutten aan het roer. ,,In uitwedstrijden ging het daarna al vaak mis’’, zegt Toornstra. ,,Té vaak. Nu de stadions niet meer vol zitten, kan dat een voordeel zijn voor ons. Aan de andere kant: die Europese avonden in de eigen Kuip waren vaak wel heel speciaal. Dat moeten we ook missen. Als ik terugdenk aan Sevilla-thuis, die 2-0 in 2014. Of Napoli in de Champions League. Of vorig seizoen FC Porto in de Kuip. Ja, dat waren geweldige avonden.’’