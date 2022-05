Finale tussen Real Madrid en Liverpool herhaling van 1981 en 2018: kans op revanche voor Salah

Real Madrid en Liverpool staan op zaterdag 28 mei tegenover elkaar in de Champions League-finale in Parijs. Het wordt de derde keer dat de grootmachten uit Engeland en Spanje tegenover elkaar staan in de belangrijkste wedstrijd van het jaar in Europa.

Karim Benzema, Dani Carvajal, Luka Modric, Gareth Bale, Nacho, Marcelo en Isco kunnen op 28 mei hun vijfde Champions League in negen seizoenen winnen met Real Madrid. Nog nooit verloor een Spaans team van een Engels team in de finale van de Champions League. Vier jaar geleden, op 26 mei 2018, stonden Real Madrid en Liverpool ook tegenover elkaar in de finale. Het werd toen 3-1 in Kiev door goals van Benzema en Bale (2x), maar ook dankzij een blunderende Loris Karius.

Lees ook Real Madrid na sensationele comeback tegen City naar Champions League-finale tegen Liverpool

Hij moest na afloop werden getroost door Liverpool-keeperstrainer John Achterberg en ook Bale kwam direct naar hem toe, maar in de dagen na de finale werd duidelijk dat de Duitser keepte met een hersenschudding na een flinke beuk van Sergio Ramos. De toenmalig captain van Real Madrid had ook sterspeler Mohamed Salah al uit de wedstrijd gekregen door een zware schouderblessure. De aanvaller uit Egypte zei dinsdagavond na de 2-3 zege bij Villarreal al dat hij hoopte op een finale tegen Real Madrid, de club waar hij nog revanche op wil nemen.

Liverpool won op 27 mei 1981 in de finale van Real Madrid met 1-0 door een goal van Alan Kennedy in de 82ste minuut. Deze finale werd gespeeld in het Parc des Princes in Parijs, de thuishaven van Paris Saint-Germain. De finale op zaterdag 28 mei wordt gespeeld zal worden gespeeld in het Stade de France, sinds 1997 de thuishaven van het nationale team van Frankrijk in Saint-Denis, iets ten noorden van Parijs.

Al dertien keer de beste

Real Madrid staat voor de achtste keer in een Champions League-finale. De vorige zeven werden allemaal gewonnen door de Spaanse recordkampioen, die afgelopen zaterdag de 35ste landstitel veroverde. Real Madrid was al dertien keer de beste van Europa: in 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 en 2018. Drie keer verloor Real Madrid de finale: in 1962, 1964 en 1981 dus.

AC Milan volgt met zeven eindzeges op het hoogste podium in Europa (laatste keer in 2007 onder Carlo Ancelotti), Bayern München en Liverpool volgen met zes. Liverpool kroonde zich in 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 en 2019 tot koning van Europa, in 1985, 2007 en 2018 verloren The Reds hun finale.

Volledig scherm Real Madrid-speler Juanito in actie in de finale tegen Liverpool in 1981. © Gratis

Volledig scherm Phil Neal en Alan Kennedy na de 1-0 zege op Real Madrid in Parijs op 27 mei 1981. © Action Images / Sporting Picture