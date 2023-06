Fiorentina-speler loopt hoofdwond op door uit publiek gegooid voorwerp: ‘Hoop dat iemand zijn werk doet’

Met videoAanvoerder Cristiano Biraghi van Fiorentina is tijdens de verloren finale van de Conference League in Praag tegen West Ham United geraakt door een uit het publiek gegooid voorwerp. Hij liep daardoor een bloedende wond aan de achterkant van zijn hoofd op. Dat gebeurde bij het nemen van een hoekschop.

Nadat de speler door verzorgers was behandeld werd het duel hervat. De scheidsrechter besloot niet het duel stil te leggen, dan wel de spelers naar de kleedkamers te sturen. Biraghi was na de behandeling in staat om de eindstrijd tot het laatste fluitsignaal uit te spelen. Het incident vond plaats nadat er ruim een half uur was gespeeld.

,,Ik heb niet het gevoel dat ik er iets over moet zeggen. Ik veroordeel de fans niet, maar ik hoop dat iemand zijn werk gaat doen en dit voortaan kan voorkomen", zo zei Biraghi na afloop bij Sky Sport Italia. De meeste pijn bij de Italiaan was er echter van de nederlaag. ,,Het doet heel veel pijn om de goede woorden te vinden over deze vreselijke sensatie. ,,We zijn dood vanbinnen. Wat het meeste pijn doet is dat West Ham United zeker niet onverslaanbaar was.”

In Nederland vond dit seizoen een vergelijkbaar incident plaats, toen Ajacied Davy Klaassen bij Feyenoord geraakt werd door vermoedelijk een aansteker en ook een bloedende wond aan het hoofd opliep. Dat duel werd tijdelijk stilgelegd en sindsdien heeft de KNVB de regels aangescherpt.



Volgens de Nederlandse regels had het duel in Praag meteen moeten worden gestaakt. Bij de finale waren namelijk ook al tientallen bekers op het veld gegooid. Ook na het voorval met Biraghi ging dat ‘gewoon’ door.

Volledig scherm Cristiano Biraghi wordt geraakt door een projectiel vanuit het publiek. © AP

Programma Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze voetbalvideo's