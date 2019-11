Flick en Lewandowski loodsen Bayern naar achtste finales

Van Bommel gaat niet rigoureus ingrijpen: ‘Denk aan de lange termijn’

19:51 Ibrahim Afellay begint nog niet in de basis van PSV in de wedstrijd van donderdag bij LASK Linz, in de groepsfase van de Europa League. Volgens coach Mark van Bommel is de middenvelder in zijn herstel nog niet ‘ver’ genoeg. Afellay kwam dit seizoen nog niet in een officieel duel in actie voor de Eindhovenaren.