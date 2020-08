Flick: We kwamen ook goed weg in de openingsfase

Flick maakte een opgeluchte indruk na de gewonnen halve finale tegen Olympique Lyon (3-0). ,,We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden en we kwamen ook goed weg in de openingsfase”, verwees hij na de gemiste kansen van aanvaller Memphis Depay en Karl Toko Ekambi van Lyon.

Flick was blij dat de eerste kans van Bayern er wel in ging. Serge Gnabry schoot prachtig raak en tekende een kwartier later ook voor 2-0. ,,Daarna gingen we makkelijker en rustiger spelen”, zei Flick die in de slotfase ook nog Robert Lewandowski zag scoren. ,,Zondag tegen Paris Saint-Germain beginnen we gewoon weer op nul”, zei de succesvolle coach van Bayern. ,,We lijken dichtbij maar hebben nog niets in de Champions League. We zijn er nog lang niet.”