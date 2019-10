Frankrijk slaat aanval IJsland af en koerst met Turkije af op het EK

Frankrijk staat in groep H in punten gelijk met Turkije dat door een laat doelpunt van Cenk Tosun met 1-0 won van Albanië. Beide landen hebben 18 punten. IJsland staat met nog drie duels te gaan op 12 punten en moet in de resterende duels winnen van Turkije en hopen op een nederlaag van de Turken tegen Frankrijk.



Frankrijk kreeg een strafschop nadat Griezmann werd geraakt. De Fransman ging echter pas een meter later theatraal neer en kreeg tot woede van de IJslanders een strafschop. Die schoot Giroud beheerst binnen. Frankrijk verzuimde vervolgens voor de 2-0 te zorgen.



Andorra won in dezelfde groep met 1-0 van Moldavië.