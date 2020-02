Frenkie: Getafe de sterkste tegenstander die Ajax kon loten

Door Edwin Winkels



,,Getafe is écht een goede ploeg, ik denk dat het de zwaarste tegenstander is die Ajax had kunnen loten‘’, zei Frenkie de Jong gisteren. ,,Je onderschat ze snel omdat ze van naam geen Barcelona, Real of Atlético zijn, maar ook geen Sevilla of Valencia, en omdat ze geen grote sterren hebben. Maar ze staan niet voor niets derde.”



De Jong kan het weten. Zaterdag behaalde zijn Barça nog een benauwde 2-1 overwinning op de stugge, harde ploeg uit een voorstad van Madrid; in Getafe won Barça in november met 2-0. ,,Dat waren geen makkelijke zeges. Tegen ons zetten ze heel veel druk, en dat doen ze goed. Ze spelen heel agressief, goed georganiseerd, ze weten precies wat ze moeten doen. Ze zijn fysiek ook heel sterk, conditioneel supergoed, ze gáán maar door.”



Tegen Barcelona maakte Getafe (dat je uitspreekt met een gewone, harde ‘Hollandse’ G) liefst 30 overtredingen; geen ploeg in Spanje heeft er dit seizoen meer op zijn naam staan. ,,Het is niet zo dat ze je hard schoppen,” zegt De Jong, ,,maar als je onder hun druk uitkomt en er net langs bent, tikken ze je aan, maken ze zo’n overtreding die net geen geel is. Ze houden het spel op, halen de snelheid uit je aanval.”