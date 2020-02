Gaan de Ajax-jonkies het doen tegen Getafe?

Bay­ern-aanvaller Gnabry voelt zich op zijn gemak in Londen

25 februari Serge Gnabry maakte dit seizoen tot dusverre zes doelpunten in de Champions League. Tegen Tottenham Hotspur (2-7) was de aanvaller begin oktober vier keer trefzeker en dinsdag scoorde hij in de achtste finale tegen Chelsea (0-3) twee keer.