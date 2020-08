Gasperini: Neymar is voor elke club een probleem

In aanloop naar de kwartfinale in de Champions League van Atalanta tegen Paris Saint-Germain maakt coach Gian Piero Gasperini zich niet al te druk over de kwaliteit van de tegenstander. ,,Zij hebben natuurlijk ongelooflijk veel goede spelers”, zegt de Italiaan. ,,Natuurlijk krijgen wij problemen met een tegenstander als Neymar. Want elke club krijgt problemen met Neymar.”

Volgens Gasperini kan Atalanta maar één ding doen. ,,Zelf heel goed voetballen, zodat zij in de problemen komen. Daarom moeten we heel geconcentreerd zijn en het beste in ons naar boven halen. Onze tegenstander heeft natuurlijk veel meer internationale ervaring. Maar wij hebben dit seizoen laten zien dat je ook zonder ervaring in de Champions League heel goed kunt presteren.”

De trainer sprak ook over het coronavirus, dat de Italiaanse stad in de streek Lombardije zo hard trof. ,,We willen onze stad op een zo goed mogelijke manier vertegenwoordigen en de inwoners trots maken. Ik weet dat ze ongelooflijk met ons meeleven. Laten wij de glimlach in Bergamo terugbrengen. Dat zie ik als onze voornaamste taak in Lissabon.”

Gasperini zegt optimistisch te zijn. ,,We hebben de laatste maanden goed gespeeld en zijn als derde geëindigd in de Serie A. Dat geeft heel veel vertrouwen. Bovendien hebben we ons al geplaatst voor de Champions League van het komende seizoen. Dat geeft zekerheid. Laten we nu de kroon op ons werk zetten.”

Atalanta heeft de Nederlandse spelers Marten de Roon en Hans Hateboer in de selectie.

De wedstrijden in de Champions League zijn te volgen bij Ziggo Sport