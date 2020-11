Gele kaart voor Luis Suárez na meekijken op VAR-scherm

In de uitwedstrijd bij Lokomotiv Moskou wilde Suárez toch even meekijken op het schermpje, na de handsbal van Hector Herrera op de rand van het strafschopgebied. De bal ging op de stip en Anton Miranchuk schoot de 1-1 binnen, nadat José María Giménez in de achttiende minuut de 0-1 binnen had gekopt.



De Franse scheidsrechter Benoît Bastien was niet gediend van de bemoeienissen van Suárez en gaf de 33-jarige spits uit Uruguay direct een gele kaart.



In de tweede helft werd er, ondanks een flink aantal kansen, niet meer gescoord in Moskou. In groep A gaat Bayern München aan kop met zes punten na twee duels. Atlético Madrid staat tweede met vier punten na drie wedstrijden, gevolgd door Lokomotiv Moskou (twee punten) en RB Salzburg (één punt).