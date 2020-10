Geoliede machine van Klopp, Nederlands getint Atalanta en de ingooicoach van Midtjylland

Vermoedelijk krijgen we de onvermijdelijke anekdote van Sjaak Swart de komende weken veel te horen. Mister Ajax speelde ooit de legendarische mistwedstrijd tegen de Engelsen in het Olympisch Stadion in 1966 en was al op weg naar de kleedkamers omdat hij dacht dat het al rust was. Hij kon het scorebord niet lezen door de mist. Swart kwam weer terug het veld op en maakte de wedstrijd mee die zijn carrière zou vormen. En die van Ajax. Het was direct de enige keer dat de twee meervoudig Europacupwinnaars elkaar troffen in de geschiedenis.



54 jaar later is alles anders. De geoliede machine van trainer Jürgen Klopp veroverde voetbalharten de afgelopen seizoenen. Met de eerste titel voor de club in dertig jaar bovenop de winst in de Champions League in 2019, uiteraard met niet de geringste inbreng van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. Al is het de vraag of die laatstgenoemde er wel bij is. Hij staat in de belangstelling van FC Barcelona. Geen nood, daar is Thiago Alcántara al voor gehaald van Bayern München. Misschien een voordeeltje voor Ajax: Liverpool kan niet rekenen op een zinderend Anfield, het stadion waar bijvoorbeeld Barcelona op legendarische wijze omver werd geblazen.