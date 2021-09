Gespannen verhouding bij PSG: het schuurt tussen de sterren Neymar en Mbappé

Max over gelijkspel tegen Real Sociedad: ‘We hebben kansen op de 3-2 gehad’

17 september Verdediger Philipp Max vond dat PSV donderdag een goede kans liet liggen om te winnen van Real Sociedad. ,,Het is een beetje teleurstellend”, zei de Duitse back na de 2-2 in de eerste groepswedstrijd in de Europa League.