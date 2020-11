Gigantische hoosbui treft Villarreal, duel met Maccabi Tel Aviv een uur uitgesteld

Slot beducht voor Real Sociedad: ‘Ploeg zonder zwakheden’

4 november AZ heeft de beiden groepswedstrijden van de Europa League gewonnen maar treft morgenavond de koploper van de Primera Divisón. Het is de vraag of trainer Arne Slot alle teruggekeerde ‘coronagevallen’ al direct weer in de basis zal kunnen opstellen.