Goal Son, staatje Messi: het is genieten deze week

Tottenham Hotspur dus als laatste horde voor Ajax op weg naar de CL-finale. En de Engelsen straks zonder Harry Kane én Heung-min Son. Misschien is het ontbreken van die laatste door een schorsing nog wel belangrijker dan dat de geblesseerde Kane niet mee zal doen. Eerder dit seizoen was Son een constante plaag voor PSV. ,,Hij blééf maar dribbelen en acties maken,’’ zei zijn bewaker Denzel Dumfries vol bewondering. En zag u zijn tweede goal woensdag bij Manchester City-Spurs? Daar zat veel in van wat de Koreaan zo goed maakt. De schoonheid zat hem eigenlijk in het kleine. Hij krulde de bal prachtig in de bovenhoek, maar zijn perfecte eerste aanname uit een pass van Christian Eriksen, dat was al 90 procent van de goal. Het was: bal controleren en in één vloeiende beweging klaarleggen voor de uithaal.