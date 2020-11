Granada blijft koploper in groep PSV, Napoli naast AZ

Ajax wil snel duidelijk­heid over mysterie rond positieve corona­tests

3 november Ajax hoopt de komende dagen duidelijkheid te krijgen over hoe het komt dat maandag zo veel spelers ten onrechte positief getest zijn op het coronavirus. ,,Ik ben geen dokter of viroloog”, zei algemeen directeur Edwin van de Sar vlak voor de aftrap van het duel met Midtjylland in de Champions League. ,,Maar dit is opmerkelijk.”