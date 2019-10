Grijpt PSV ook thuis tegen LASK Linz de volle buit?

Barça nipt langs Slavia Praag, Inter verslaat Dortmund

7:20 FC Barcelona heeft op bezoek bij Slavia Praag met pijn en moeite drie punten gepakt. Met Frenkie de Jong de gehele wedstrijd op het veld had Barça hulp nodig van de thuisploeg: Peter Olayinka scoorde in eigen goal waardoor De Jong en co met 2-1 wisten te winnen in Tsjechië.