Groengeel kleurt langzaamaan rood

Botteghin: We zullen het als een normale wedstrijd beschouwen

17:03 Met aanvoerder Eric Botteghin in de basis staat Feyenoord vanavond voor de opdracht Dinamo Tbilisi (opnieuw) te verslaan. Een vooruitblik uit de mond van de Braziliaan, inmiddels trotse captain in het rood/wit, die wel trek heeft in een avontuur in de Europa League.