Groepswinst of tweede, een wereld van verschil

Thuisploeg Ajax moet winnen om als eerste in Groep E te eindigen en dat biedt vooral sportief gezien veel voordelen. Met de huidige standen in de andere poules ontlopen de Amsterdammers de absolute top van Europa. Groepshoofden loten in de tweede ronde een club die tweede in de poule is geworden.

Door als eerste in de groep te eindigen kan in de achtste finales niet gespeeld worden tegen de andere al bekende groepshoofden Borussia Dortmund, Barcelona, Paris Saint-Germain en het iets minder sterk geachte FC Porto. Mocht Ajax niet winnen van Bayern München lijkt de Portugese club de gedroomde tegenstander om in het toernooi te blijven.

In de groepen die vanavond worden beslist staan drie favorieten voor de eindzege in de Champions League op de bovenste positie. Manchester City, Real Madrid en Juventus stevenen af op de eerste plek in hun poule. Let wel: clubs uit hetzelfde land kunnen elkaar in de achtste finales niet treffen.

Waar topfavorieten voor deze Champions League met name eerste in de groep eindigen, bestaat het rijtje met club die tweede in de poule zijn vooral uit outsiders. Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, Liverpool en Schalke 04 zijn al geplaatst. Vanavond komen daar waarschijnlijk Manchester United, AS Roma en Olympique Lyon of Shakhtar Donetsk nog bij. Mocht Ajax als eerste eindigen, dan komt een van deze clubs uit de loting voor de achtste finales.

Daarnaast bestaat nog een interessante statistiek over het verband tussen groepswinst en een succesvol toernooi. Van alle finalisten sinds het seizoen 2003/2004, toen de Champions League de huidige opzet kreeg, was 77 procent groepshoofd. Van de halve finalisten was 75 procent groepswinnaar en van alle kwartfinalisten 71 procent.

Mogelijke tegenstanders Ajax