Groot verdriet bij Real Madrid: ‘Ik heb deze pijn nog nooit gevoeld’

,,We hebben een shitseizoen ", nam vleugelverdediger Dani Carvajal geen blad voor de mond na afloop van de wedstrijd. ,,In één week tijd hebben we alles verloren. We moeten na vanavond niet naar excuses zoeken, de tegenstander was beter dan wij en verdiende om door te gaan.” Van het einde van een tijdperk wilde Carvajal echter niets weten. ,,We hebben een jong team en moeten ons verbeteren. Daar moeten we niet voor weglopen. Maar ik denk niet dat ik ooit dit gevoel van pijn heb gehad. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen", zei hij met tranen in de ogen voor de camera's van Movistar . Tekst gaat verder onder de foto...

Sergio Ramos

Carvajal is rechtsback van Real Madrid en ziet normaal gesproken Sergio Ramos als een van de centrale verdedigers naast hem in de verdediging staan. De captain was echter geschorst na zijn gele kaart in Amsterdam. Het gemis van Ramos bleek groot, zo erkende ook coach Santiago Solari. ,,Zonder andere spelers tekort te doen: natuurlijk misten we onze aanvoerder", zei de Argentijn na afloop. ,,lk bied mijn verontschuldigingen aan richting de fans, want zij hebben ons in een heel moeilijke wedstrijd fantastisch gesteund. We hebben alles gegeven, maar het was niet voldoende en dat doet pijn.”



Ondanks een uitzichtloos restant van het seizoen wil de coach echter niet bij de pakken neer gaan zitten. ,,Het seizoen is moeilijk, maar we moeten juist nu karakter tonen. Makkelijke momenten zijn voor iedereen makkelijk: je kunt er lekker op meeliften. Maar bij moeilijke momenten moet je moed tonen. Wat we moeten doen? Vooral kalm blijven. Real Madrid is groter dan wij allemaal en komt altijd sterker terug.”