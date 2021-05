Guardiola voor return tegen PSG: ‘Het gaat een grote strijd worden en we gaan pijn lijden’

,,Het tweede duel in de halve finale is altijd de lastigste wedstrijd, lastiger nog dan de finale”, zei Guardiola. ,,We moeten onze emoties de baas zijn en precies dat doen wat we moeten doen.”



Volgens Guardiola kunnen zijn spelers niet 90 minuten spelen zoals ze de tweede helft in Parijs deden. Daar bogen de ‘Citizens’ een 1-0 achterstand om in een 2-1-zege. ,,Ik zou dat graag zien, maar dat gaat niet gebeuren. Je moet begrijpen dat het een grote strijd gaat worden en dat we pijn gaan lijden. Ze moeten zich daarop voorbereiden.”