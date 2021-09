Handenwrijvend Barça uit de CL kegelen: Bayern kan dat door veranderd speelschema

Spaanse media zien trieste realiteit bij FC Barcelona: ‘Als je Ronald Koeman niet mag, ontsla hem dan’

15 september ‘Het is wat het is’, ‘de trieste realiteit’ en ‘arm Barça'. De krantenkoppen onderstrepen vandaag wat Ronald Koeman gisteren ook al zei na de met 0-3 verloren wedstrijd tegen Bayern München: ,,Dit is het beste wat we konden doen.”