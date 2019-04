Heitinga: Ajax heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt

Ajax treft vanavond Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League. Hoe groot is de kans dat de Amsterdammers op zaterdag 1 juni in de finale staan? Dit voorspellen de experts.

Arie Haan

Ajax krijgt voorafgaand aan de wedstrijd nadrukkelijk de favorietenrol toebedeeld. Arie Haan, oud-speler van Ajax en ex-international, is niet van mening dat één van de ploegen nadrukkelijk favoriet is voor het tweeluik in de halve finale. ,,Het zijn allebei ploegen die niemand van tevoren in de halve finale van de Champions League had verwacht. Een groot deel van de grote clubs ligt er inmiddels uit. Ik geef beide ploegen een 50/50 procent kans.”

Volgens hem is de wedstrijd van vanavond de belangrijkste van het tweeluik. ,,Je moet natuurlijk nog een tweede wedstrijd spelen, maar de basis voor de finale wordt in Londen gelegd. Tottenham Hotspur mist een aantal sterspelers, daar moet Ajax van zien te profiteren. Voetbaltechnisch gezien is Ajax de betere, dus ik denk wel dat er een 1-2 winst in moet zitten.”

John Heitinga

John Heitinga, oud-speler van Ajax en 87-voudig international, heeft geloof in een goed resultaat vanavond. ,,Ajax heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt. Als je over twee wedstrijden Real Madrid én Juventus de baas bent, dan mag je niet meer spreken van een wonder. Het team is zo dichtbij het schrijven van geschiedenis.”

De 35-jarige trainer van Ajax onder 19 prijst de weerbaarheid van het team van Erik ten Hag. ,,Na een tegenslag weet de ploeg de rug vrij snel te kunnen rechten. Kijk naar de tegengoal in Turijn.” Heitinga stelt wel dat Ajax waakzaam moet zijn voor Tottenham Hotspur. ,,Tottenham is een goede tegenstander. Ze hebben tegen Manchester City gedaan wat onmogelijk werd geacht. Spurs kan op kracht spelen en voetballend goed uit de voeten. Een voorspelling is moeilijk, maar als je kijkt naar het scorend vermogen van de Amsterdammers, dan moet een uitgoal er op z’n minst in zitten.”