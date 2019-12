Herstellende Bijlow voor de zekerheid met Feyenoord mee naar Porto

Foto's | Weinig succes voor Nederland­se ploegen tegen Valencia

17:12 Ajax neemt het vanavond in de eigen Johan Cruijff Arena op tegen Valencia in een cruciaal Champions League-duel. De Amsterdammers zijn echter niet de enige Nederlandse ploeg waartegen de Spanjaarden het in het verleden hebben opgenomen. Nog drie clubs uit de eredivisie hebben minstens één keer tegen Valencia gespeeld in Europees verband, over het algemeen met weinig succes. Een overzicht aan de hand van foto's.