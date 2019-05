De uitschakeling tegen Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League was ongekend wreed. Nu moet Ajax zich oprichten om kampioen van Nederland te worden.

Door Daniël Dwarswaard



Hakim Ziyech loopt verslagen door de catacomben van de Johan Cruijff Arena. Boos op zichzelf, kwaad over wat er is gebeurd tegen Tottenham Hotspur. Een finaleplek van de Champions League in de allerlaatste seconde door de vingers laten glippen (2-3). Matthijs de Ligt neemt manmoedig de tijd voor alle journalisten en gaat de boel al snel analyseren. De hersenen van Frenkie de Jong zijn daar nog niet klaar voor. Nooit eerder zagen we hem zó teneergeslagen.



De Jong zoekt naar nette woorden om zijn ongekende woede te uiten. De steun van de fans na de desastreuze blessuretijd komt ter sprake. ,,Het is echt mooi dat ze dat doen. Knap ook, omdat zij net als wij enorm teleurgesteld zijn. Maar ik kan er nog niet blij van worden, de pijn is te groot.’’

Kippenveld

De Ligt vertelt dat hij kippenvel krijgt als hij terugdenkt aan de memorabele reis die Ajax maakte in Europa. En dan is het ineens over. Boem. ,,De grond zakte onder mijn voeten weg. Heel pijnlijk. Wat overblijft is dat we indruk hebben gemaakt in Europa. Dat er weer over Ajax wordt gesproken.’’

Erik ten Hag nam het woord in de kleedkamer. Om de boel direct op te peppen. Er wachten nog twee belangrijke wedstrijden, zondag thuis tegen FC Utrecht en woensdag uit bij De Graafschap. ,,De steun van de fans was schitterend. Zij willen het kampioenschap van Nederland, wij ook. Hoe zwaar het ook is, we moeten door. Het is een kans uit miljoenen dat je met Ajax de finale van de Champions League haalt. Dat valt nu weg. Het kampioenschap kan deze pijn verzachten.’’