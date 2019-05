Het Metropolitano had nog wel 50.000 Engelsen kwijt gekund voor finale

Dat prijzen flink stijgen door data van voetbalwedstrijden is niet ongebruikelijk. Maar door de komst van de voetbalgekke Engelsen, lijkt het erger dan ooit. Zo’n 32.000 van de 68.000 tickets is voor de fans van de clubs. De rest is voor ‘neutrale’ supporters die zich op tijd bij de UEFA hadden gemeld voor tickets. Voor genodigden van de UEFA, zoals oud-spelers waaronder dit keer ook Dirk Kuyt en Giovanni van Bronckhorst. En voor de grote sponsors van het miljoenenbal zoals Heineken, Nissan en Gazprom.



Dat laatste levert veel voetbalfans vaak een nare smaak op. Maar dat is zeker niet altijd terecht. Op zo’n zestig kilometer buiten Madrid heeft Gazprom bijvoorbeeld een vakantiepark afgehuurd in Escorial. Bijna driehonderd kinderen uit meer dan vijftig landen zijn daar onder de vlag ‘Football for Friendship’ bij elkaar gekomen. Een veel geprezen sociaal programma waarin kinderen een week lang met elkaar voetballen en activiteiten ondernemen. Al die jonge deelnemers aan het bekende F4F programma, mogen van de sponsor naar de finale in het blinkende stadion van Atletico Madrid. ,,Een geweldige ervaring’’, zegt een jonge deelnemer uit Bolivia.



In Liverpool hadden ze wel raad geweten met die toegangsbewijzen. De 16.613 tickets toegewezen per club, dat is te weinig, vinden ze. ,,En zonder echte fans is er geen sfeer’’, zegt Blott. Te weinig kaartjes, te dure kaartjes. De kinderen van F4F zal het uiteraard een zorg zijn. ,,Dat ik hier bij mag zijn, bij zo’n grote wedstrijd. Dat vergeet ik mijn hele leven niet meer’’, zegt een deelnemer.