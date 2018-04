,,Juventus speelde goed. Maar in het voetbal krijg je niets cadeau'', aldus de Portugese topschutter, die diep in blessuretijd via een rake strafschop een verlenging voorkwam en de Spaanse club een plek in de halve finales bezorgde.



Real dacht na de uitzege van 3-0 een week geleden in Turijn op een zetel te zitten, maar kwam bedrogen uit in Bernabéu. Het uiterst efficiënte Juve kwam 3-0 voor en een sensatie hing in lucht, totdat de Engelse arbiter Michael Oliver in de extra tijd een strafschop gaf aan de thuisclub. ,,Ik begrijp niet waarom er protesten kwamen. Het was een zuivere penalty'', aldus Ronaldo, die zijn 120ste treffer in de Champions League maakte