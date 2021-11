Historische prestatie gloort voor Ajax en doet denken aan stuntploeg van 2019

Koeman heeft Pedri en Sergi Roberto terug bij Barcelona

Trainer Ronald Koeman kan bij FC Barcelona weer beschikken over de Spaanse internationals Pedri en Sergi Roberto. Beiden maken deel uit van de selectie voor het duel met Benfica in de Champions League. Middenvelder Pedri (18) stond de afgelopen weken aan de kant vanwege een dijbeenblessure, opgelopen in het het verloren Champions League-duel met Bayern München (0-3).

