Hoe erg mist Real Madrid het scorend vermogen van Cristiano Ronaldo?

In voorgaande seizoenen (2009-2018) telde Real Madrid tot 5 maart gemiddeld genomen 105,56 goals in alle competities, waarvan bijna een derde van alle doelpunten (33,22) werd gemaakt door Ronaldo. Real had daar gemiddeld 40 duels voor nodig, CR7 33,78. Dit seizoen staat tot vandaag bij de Koninklijke de teller op slechts 87 doelpunten. Ronaldo scoort tot op heden bij zijn club Juventus ook beduidend lager, 21 goals welteverstaan. Daarbij moet worden aangetekend dat Real Madrid 44 duels heeft gespeeld, tegenover 35 van Ronaldo. Het aantal treffers van Madrid is dus aanzienlijk lager, in een hoger aantal duels. Hetzelfde geldt voor Ronaldo. In feite zijn de Madrilenen slechter af zonder de Portugees en andersom.

Vooral in La Liga is het gemis van Ronaldo groot. Daar is het huidige rendement van Real 0,6 doelpunten per duel, tegenover de 0,76 goals van Ronaldo in Turijn, stukken lager. In de Champions League mist de club uit Madrid de Portugees niet. Met een huidig rendement van twee goals per wedstrijd, tegenover een rendement van één treffer of zes CL-duels voor Ronaldo, doet Real het in het miljoenenbal aanzienlijk beter.



Toch zal Real met weemoed terugdenken aan de tijden dat Ronaldo nog in Madrid, aangezien hij met een gemiddelde van bijna één doelpunt per wedstrijd goed was voor een groot aandeel van de prijzen die Real Madrid behaalde.