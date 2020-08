Hoofdrolspeler Di María: dankzij ons leek RB Leipzig zwakke ploeg

En dat was de verdienste van PSG, aldus de hoofdrolspeler. ,,Dankzij ons leek het net alsof Leipzig een zwakke ploeg was. Wij hebben laten zien dat we op het niveau van clubs uit de andere topcompetities zitten en hebben op 100 procent en met enorme energie gespeeld. We wilden geschiedenis schrijven en dat is gelukt", zei de 32-jarige Argentijn.

Hij zal waarschijnlijk de slaap moeilijk kunnen bevatten deze nacht. ,,Met de finale in mijn achterhoofd zal het vannacht moeilijk zijn om in slaap te komen. We speelden echt groots vandaag. Als we dit niveau vasthouden, dan kunnen we het afmaken in de finale."