Huntelaar gaat de mist in met troostende woorden voor Babel na pak slaag van PSV

,,Zwak optreden van onze kant. Er zijn geen excuses, maar we weten hoe voetbal werkt dus hoofd omhoog en volgende week gaan we er weer tegenaan", zo schreef Babel op zijn Instagrampagina. Hoewel Galatasaray na de ruime nederlaag in Eindhoven een klein wonder nodig lijkt te hebben om de derde voorronde van de Champions League nog te halen, kreeg Babel toch hoopgevende reacties.



,,4-0 winnen en je bent door", zo reageerde Klaas Jan Huntelaar met een knipoog onder het bericht van zijn voormalig teamgenoot bij Ajax. Overigens geeft Huntelaar Babel enigszins valse hoop met zijn grapje. Sinds dit seizoen tellen uitgoals niet meer dubbel bij een gelijkspel over twee wedstrijden. Mocht Galatasaray volgende week dus inderdaad met 4-0 winnen van PSV dan volgt er een verlenging. Om direct door te gaan moeten de Turken dus met 5-0 winnen.



Ook Nigel de Jong spreekt Babel bemoedigend toe: ,,Niets is onmogelijk in voetbal.” Volgende week woensdag, 28 juli, is de return in Turkije voor PSV. Wellicht dat de woorden van Huntelaar en De Jong Babel zal inspireren voor dat helse karwei.