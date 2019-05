In Madrid gaat ook nog over De Jong en De Ligt

In Escorial, aan de rand van Madrid en in het basiskamp van kinderprogramma F4F, gaat het dus ook opeens over Ziyech, Van de Beek. De Ligt en vooral De Jong. ,,Maar Wijnaldum, Salah, Van Dijk, Firmino en Mané, dat zijn sterren waar kinderen nu nog net iets meer over praten, zij spelen morgen de finale’’, zegt een deelnemer.



Sadio Mané zelf is vol vertrouwen voor de finale tegen het stugge Spurs, de ploeg die al heel het seizoen in de Champions League balanceerde op de rand van uitschakeling. Eerst in de poulefase waar Internazionale op de slotdag de kans liet liggen om Spurs te elimineren. Later dachten Manchester City en Ajax de buit binnen te hebben, maar de ploeg uit Londen beschikte keer op keer over enorme veerkracht. ,,We verwachten ook een enorme zware wedstrijd’’, zegt Mané. ,,Maar laten we dit keer de beker wel mee naar huis nemen.’’



Dat De Jong finale niet speelt, vinden ze in Spanje hier en daar jammer. Maar niet overal. ,,De Jong, een groot talent’’, zegt bareigenaar Felipe. ,,En dan gaat hij ook nog naar Barcelona. Eigenlijk deed hij ons hier in Madrid dit jaar tweemaal veel pijn. Eerst door voor rivaal Barcelona te kiezen en later door Real in Bernabeu uit te schakelen. Ik hoop eigenlijk dat hij die finale die hij nu wel had moeten spelen, niet meer haalt hahaha. Tenminste, zolang hij voor Barcelona speelt.’’