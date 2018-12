In topvorm verkerende Memphis moet het nu laten zien

‘UEFA wil Champions League in het weekend spelen’

11:39 Het doordeweekse avondje Champions League zal niet lang meer op de kalender staan. Althans dat is het nieuwste proefballonnetje dat zou zijn opgelaten. Volgens het Duitse Sport Bild is de UEFA samen met de bond van Europese topclubs (ECA) bezig met een plan om de duels voortaan in het weekend te spelen.