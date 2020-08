Inter-coach Conte: Alleen de winnaar gaat de geschiedenisboeken in

Mbappé slaat terug naar criticas­ters Ligue 1: ‘Boerencom­pe­ti­tie?’

16 augustus Olympique Lyon verzekerde zich ten koste van Manchester City van een plek in de halve finales van de Champions League. De ploeg van Memphis Depay en Kenny Tete was in Lissabon met 3-1 te sterk voor de Engelse grootmacht. Op Twitter wees Kylian Mbappé, vedette van die andere Franse halvefinalist PSG, criticasters erop dat het niveau in de Franse Ligue 1 niet pover is als wordt beweerd.