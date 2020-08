Inter knikkert Ajax-beul Getafe uit Europa, Man United wint weer van LASK

Het moet een opluchting zijn voor Nederlandse voetballiefhebbers: Getafe ligt uit het Europa League-toernooi. Het Internazionale van Stefan de Vrij was woensdagavond in het eerste alles-of-niets-duel met 2-0 te sterk. Ook Manchester United is door, zoals verwacht.

Door Yorick Groeneweg

Het was een intense strijd tussen de nummer 2 van Italië en de nummer 8 van Spanje. De laatste kennen we nog als plaaggeest van Ajax, eerder dit toernooi. Hoewel Getafe altijd speelt alsof het de laatste keer kan zijn, was dat nu ook echt het geval. Deze achtste finale ging over slechts één duel, op neutraal terrein. Als eerste van de Europa League-campagne, in Gelsenkirchen.

Waar de andere ploegen in de achtste finale al een wedstrijd gespeeld hadden, hadden Inter en Getafe vanwege het coronavirus nog niet tegenover elkaar gestaan: dat duel werd op het laatste moment afgelast. Net als het treffen tussen Sevilla en AS Roma, die elkaar donderdag in Duisburg treffen. Ook daar wordt het in één duel beslist. Zo is de afwikkeling van de twee Europese toernooien sneller. Het is straks ook het format voor de kwart- en halve finale.

De Vrij

De nationale competities zijn afgelopen of zelfs alweer begonnen, maar bij het restant van de Europa League zal Inter de favoriet zijn. Althans, samen met het na de herstart zo opgeleefde Manchester United. Maakten de Milanezen die rol tegen Getafe ook direct waar? Met Stefan de Vrij centraal achterin, deze week verkozen tot beste verdediger van de Serie A, viel het eigenlijk op hoe vaak de Spaanse middenmoter in de openingsfase gevaarlijk kon zijn.

Weinig lukte ook in het eerste half uur bij de Italianen. Trainer Antonio Conte wond zich al op langs de lijn. Tot een lange bal van achteruit van Alessandro Bastoni precies goed viel voor Romelu Lukaku. De Belgische spits heeft zich snel aangepast in Milaan, want het was uit de eerste de beste kans raak. Hij ontworstelde zich met zijn imposante lichaam aan Xabier Etxeita en schoot in de verre hoek: 1-0.

Het maakte de wedstrijd er niet per definitie aantrekkelijker op. Het was duwen en trekken, treiteren en rekken. Want vanaf nu is elke wedstrijd letterlijk een finale. Een herkansing is er niet. Dat zal nog lang in het hoofd van Jorge Molina spoken. De Getafe-invaller mocht een kwartier voor tijd van elf meter aanleggen, maar miste zijn strafschop. Hij sloeg de handen voor het gezicht van ongeloof.

Inter hield vervolgens stand, invaller Christian Eriksen maakte er zelfs nog 2-0 van. Nog los van Lukaku en De Vrij hebben ze een ploeg om deze maand in de gaten te houden. In de Serie A bleek Juventus weer eens te machtig, maar in de Europa League kunnen de Nerazzurri toch nog een prijs winnen.

Inter tegen Bosz?

Bij de afronding van de competities viel het al op dat de clubs met brede selecties nog meer in het voordeel waren. Dat zal bij het staartje van de Europese toernooien niet minder zijn. Nu kon Conte behalve Eriksen ook Milan Škriniar en Alexis Sánchez nog op de bank laten beginnen.

Mogelijk zien we ze wel eerder in de volgende ronde. Dan wacht voor Inter misschien wel het Bayer Leverkusen van Peter Bosz, dat donderdag ook in Duitsland – maar ‘gewoon’ in de eigen BayArena – een 3-1 voorsprong tegen Rangers FC verdedigt.

Man United wint weer

Ook Manchester United is door: die ploeg won in het heenduel al met 0-5 bij LASK Linz, de wedstrijd op Old Trafford werd 2-1. Philipp Wiesinger zette de bezoekers met een wereldgoal nog wel op voorsprong, maar Jesse Lingard en Anthony Martial bezorgden The Red Devils (met Timothy Fosu-Mensah in de basis en Tahith Chong als invaller) de zege. Man Utd speelt maandag tegen FC Kopenhagen.

