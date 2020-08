Inzet Boateng onzeker voor finale tegen PSG

‘Onzichtba­re’ Frenkie de Jong krijgt ervan langs én deelt uit: ‘Een schande’

15 augustus Frenkie de Jong krijgt er flink van langs in Spaanse media na de 2-8 nederlaag tegen Bayern München, terwijl de Nederlander zelf ook geen blad voor de mond nam. ,,Er moet veel veranderen, want dit is moeilijk te accepteren. Zeker voor de fans. Tegen hen wil ik graag sorry zeggen.”