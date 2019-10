Irritatie bij Bayern München over blessure Hernandéz na ruzie met Franse bond

Dat leidde opnieuw tot irritatie in de richting van de Franse voetbalbond. Hernandéz werd twee weken geleden in de Franse selectie opgenomen hoewel hij amper hersteld was van een blessure. De verdediger bleef tegen IJsland aan de kant, maar speelde wel mee tegen Turkije.



Technisch directeur Hasan Salihamidzich zei ‘een beetje geïrriteerd’ te zijn over hoe de Fransen met Hernandéz zijn omgesprongen. ,,We willen natuurlijk dat onze spelers zo veel mogelijk duels spelen, Maar het is bitter dat hij zich nu blesseert. Dat heeft niet alleen met deze wedstrijd te maken. Hij komt terug na een lange blessureperiode en heeft veel wedstrijden gespeeld”, zei Salihamidzic, die vindt dat er niet naar de medische staf van zijn club geluisterd is door de Fransen.