Israëlische visite haalt bij PSV-spits Eran Zahavi eerzucht boven

AZ gaat tegen Cluj de benen niet terugtrek­ken: ‘Wij kunnen ook hard spelen’

Als er iets is wat AZ nog heeft onthouden na de wedstrijd in Roemenië tegen Cluj is dat de opponent van morgenavond in de Conference League nogal graag de botte bijl hanteert. Daardoor kregen de Alkmaarders het na een goede eerste helft alsnog moeilijk op het matige, groen geverfde gras in Roemenie. Het belooft wat voor de wedstrijd van morgenavond.

3 november