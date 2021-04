Italiaanse media kraken Scherpen: ‘Een ramp voor de jonge reus van Ajax’

Italiaanse media zijn vol lof over AS Roma na de 1-2 zege op Ajax . De kranten zagen hoe het lelijke eendje van Italië een prachtige zwaan werd in Amsterdam en beschreven ook de hoofdrol van de keepers in de kwartfinale van de Europa League.

,,Het lelijke eendje van Italië wordt een prachtige zwaan in Amsterdam en wordt herontdekt in Europa. AS Roma draagt alleen galakleding voor speciale gelegenheden", zo omschrijft La Reppublica, dat er tevens op wijst dat Ajax al vier maanden niet had verloren sinds de nederlaag tegen Atalanta Bergamo in de groepsfase van de Champions League. ,,Het is vast niet toevallig dat de laatste nederlaag tegen een Italiaanse club was. AS Roma behaalde dit succes met geluk, maar ook door grote vastberadenheid.”

AS Roma staat in de Italiaanse Serie A zevende en had in de laatste drie Serie A-wedstrijden slechts één punt gepakt. Tegen Ajax ging het eveneens moeizaam, maar in de tweede helft kantelde de wedstrijd en de Romeinse ploeg won zodoende met 1-2.

,,Een overwinning van het hart, van de vasthoudendheid en van het verlangen om nooit op te geven. Een fundamentele overwinning die AS Roma het vertrouwen geeft voor de return", zo typeert La Gazzetta dello Sport de overwinning van AS Roma op Ajax (1-2).

De roze sportkrant duidt in de rapportcijfers hét grote verschil van donderdagavond: Pau López krijgt een 7,5, waar Ajax-doelman Kjell Scherpen een zware onvoldoende krijgt: ,,Een 4,5, wat een ramp voor de jonge reus van Ajax", zo klinkt het stevige commentaar. ,,Het was ook zeker de overwinning van Pau López die op het cruciale moment de strafschop van Dusan Tadic keerde. Die penalty had AS Roma op de knieën kunnen krijgen, maar López redde en had nog drie andere absoluut doorslaggevende reddingen.”

Volledig scherm Paulo Fonseca. © ANP

Corriere dello Sport besluit met applaus voor AS Roma: ,,De reactie van AS Roma", zo schrijft het medium. ,,Goed beginnen, alles verpesten, zichzelf redden, op een wonderbaarlijke wijze terug in de race komen en winnen. Het lijkt wel een samenvatting van het hele seizoen voor AS Roma dat een grote stap naar de halve finale van de Europa League heeft gezet.”

Fonseca

Paulo Fonseca, coach van AS Roma, was logischerwijs door het dolle met het resultaat in Amsterdam: ,,Het was een belangrijke overwinning. Na zoveel problemen en met zoveel geblesseerden winnen van Ajax... Zij hebben een geweldig team, maar mijn jongens speelden een geweldige wedstrijd. Het is alleen nog niet gespeeld", zei de coach bij Sky Sports Italia.