Italië met zevende overwinning naar EK

Van ‘t Schip debuteerde vorige maand als bondscoach met een nederlaag tegen Finland (1-0), gevolgd door een teleurstellend gelijkspel tegen Liechtenstein (1-1). Voor Griekenland, de Europees kampioen van 2004, is kwalificatie voor het EK nu onhaalbaar geworden.



Bosnië-Herzegovina hield de kansen op kwalificatie in leven door Finland met 4-1 te verslaan. Miralem Pjanic nam in Zenica twee doelpunten voor zijn rekening. Finland staat tweede in de poule met 12 punten, Armenië en Bosnië-Herzegovina hebben er 10. Griekenland bleef op 5 punten staan.



België verzekerde zich donderdag als eerste land van deelname aan het EK 2020, dat verspreid door heel Europa wordt gehouden. Ook de ‘Rode Duivels’ wonnen, net zoals Italië, al hun wedstrijden in de kwalificatiereeks.