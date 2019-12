Jongen die naar Ziyech stormde, bezorgt Lille mogelijke straf

Coëfficiën­ten­lijst: Nederland schudt Oekraïne en Turkije definitief van zich af

29 november Het moet wel heel raar lopen wil Nederland aan het einde van dit seizoen niet in de top tien van de UEFA-coëfficiëntenranglijst staan, dat is na de Europese week inmiddels wel zeker. Nederland bezet op dit moment de negende plaats met 34.950 punten, maar heeft zelfs nummer acht België in het vizier. De coëfficiëntenranglijst bepaalt hoeveel deelnemers een land mag afvaardigen in Europa. De kampioen van ons land plaatst zich daarmee weer rechtstreeks voor de Champions League.