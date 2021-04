Justin Kluivert over clash tussen ex-clubs: ‘Het had met mij bij Ajax alle kanten op gekund’

Oude bekende fluit cruciaal thuisduel Ajax met AS Roma

6 april De Russische scheidsrechter Sergej Karasev fluit donderdag Ajax - AS Roma, een duel uit de kwartfinales van de Europa League. Het is de tweede keer dat Karasev dit seizoen een Europese wedstrijd van Ajax fluit. Eerder gebeurde dat in november in de thuiswedstrijd tegen het Deense FC Midtjylland, nog in de groepsfase van de Champions League.